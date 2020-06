Campanha de vacinação contra gripe é prorrogada para grupos prioritários

A Campanha Nacional de Vacinação conta a Influenza foi prorrogada pelo Ministério da Saúde para o atendimento de todos os grupos prioritários. Agora, o público alvo de todas as etapas da Campanha que ainda não foi imunizado pode procurar as doses da vacina até o dia 30 de junho. Em Paranavaí, todas as salas de vacina estão sendo abastecidas com as doses para atender a estes públicos.

“Estamos com uma boa porcentagem de imunização dos primeiros grupos. A preocupação maior agora é com as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, os professores de escolas públicas e privadas, e os adultos com idades entre 55 e 59 anos. A procura destes públicos pela vacina está baixa e a nossa preocupação é com a chegada do inverno”, destaca a coordenador de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

Com a prorrogação da Campanha Nacional, podem ser imunizadas as pessoas que fazem parte de qualquer um dos seguintes grupos prioritários: idosos acima de 60 anos; trabalhadores da Saúde; profissionais das forças de segurança e salvamento; portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade; caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários; crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias); portadores de deficiência; gestantes; mães no pós-parto (até 45 dias depois do nascimento do bebê); professores de escolas públicas e privadas; e adultos com idades entre 55 e 59 anos.

Para ser imunizado, basta procurar uma das salas de vacina do município que ficam nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), portando a Carteira de Vacinação e um documento pessoal com foto. Além disso, os profissionais das forças de segurança e salvamento (policiais, bombeiros, etc) devem comprovar a função através de holerite ou Carteira Funcional. Já os caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo, precisam comprovar a atividade apresentando CNH (Carteira Nacional de Habilitação) das categorias C, D ou E. Os professores também precisam apresentar um comprovante da função através de holerite ou Declaração do estabelecimento educacional sobre o vínculo empregatício.

As salas de vacina ficam abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 14h às 16h. Lembrando que a sala de vacina da UBS Centro está fechada por tempo indeterminado. A UBS Centro é a unidade de referência para atendimento de casos suspeitos de Covid-19 em Paranavaí. Os pacientes referenciados na unidade podem procurar outro posto de saúde mais próximo de sua casa para serem vacinados.

