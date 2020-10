Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite é prorrogada no Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde (SESA) informou esta semana a prorrogação da Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite em todo o Paraná. Segundo o informativo da SESA, até a última terça-feira, dia 27 de outubro, a cobertura vacinal no Estado era de 50,2% e a maioria das Regionais de Saúde não atingiu a meta de 95% de cobertura preconizada pelo Ministério da Saúde. Por isso, a campanha, que seria encerrada nesta sexta-feira (30/10) está sendo prorrogada até que os estoques das doses acabem e/ou até que os municípios atinjam a meta de 95% da cobertura vacinal.

A Campanha Nacional de Vacinação Contra Poliomielite está imunizando crianças de 12 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Quem já completou 5 anos, não precisa tomar a dose de duas gotinhas que protegem contra a Paralisia Infantil.

Em Paranavaí, a meta é imunizar 4.379 crianças da faixa etária proposta pelo Ministério da Saúde. Até a última quarta-feira, dia 28, foram aplicadas 3.241 doses e a cobertura vacinal está em 74,01%.

As crianças podem receber as doses contra poliomielite em qualquer uma das salas de vacina do município. Basta que os pais apresentem a Carteira de Vacinação. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 14h às 16h.

Lembrando que nesta sexta-feira, dia 30, e também na próxima segunda-feira, dia 2 de novembro, as salas de vacina estarão fechadas por conta do ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público (dia 30) e do Dia de Finados (2 de novembro). A imunização será retomada a partir da próxima terça-feira, 3 de novembro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí