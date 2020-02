A Prefeitura de Paranavaí recebeu nesta sexta-feira (7/2) a notícia de que a Secretaria de Estado da Saúde liberou o uso do carro fumacê para o combate à dengue no município. Foram disponibilizados dois veículos que serão utilizados imediatamente. O trabalho começa pelo Centro, Jardim São Jorge e Casas Populares do Jardim São Jorge, que são as regiões com maior número de casos positivos de dengue na cidade.

“Estamos providenciando a logística para uso dos carros e como vamos trabalhar. Vamos passar fumacê na cidade toda, mas daremos prioridade às regiões com maior número de pessoas doentes. O fumacê vem nos auxiliar no combate à dengue e vai servir para conter a circulação viral. Esse trabalho só vai atingir o mosquito alado, portanto, continuamos pedindo a colaboração da população para cuidarem de seus quintais e não deixarem água parada”, explicou o assessor da Vigilância em Saúde, Randal Fadel Filho.

A Vigilância em Saúde recomenda que, assim que o carro fumacê estiver passando pela sua rua, você siga os seguintes passos: quem estiver na andando na rua não deve ficar na direção do jato de fumaça; quem estiver dentro de casa deve abrir janelas e portas; cubra ou guarde alimentos e frutas que estiverem sobre a mesa; e projeta seus animais e lembre-se de limpar os utensílios de comida e bebida após 2 horas.

Os atuais números da dengue em Paranavaí (1º de janeiro a 6 de fevereiro de 2020) são de 2.553 casos notificados, 1.224 positivados, 90 negativos e 1.239 aguardando resultado.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí