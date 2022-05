A Prefeitura de Paranavaí recebeu esta semana a notícia de que a Secretaria de Estado da Saúde liberou o uso do carro fumacê para o combate à dengue no município. O trabalho começa já na tarde desta quinta-feira (19/5) no Jardim Santos Dumont, que é a região com maior índice do LIRA (Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti) na cidade.

“Daremos prioridade a passar com o fumacê nas regiões com maior número de pessoas doentes. Essa estratégia vem nos auxiliar no combate à dengue e vai servir para conter a circulação viral. Lembrando que fumacê só vai atingir o mosquito alado, portanto, continuamos pedindo a colaboração da população para cuidarem de seus quintais e não deixarem água parada. Além disso, é essencial que se mantenham as janelas e portas abertas enquanto o carro fumacê estiver passando”, explicou o assessor da Vigilância em Combate a Endemias, Tiago Dias de Almeida.



Carro fumacê contra a dengue começa a ser utilizado em Paranavaí





A Vigilância em Saúde informa que o fumacê vai passar sempre no começo da manhã e no fim da tarde nas localidades mapeadas pelo município. A recomendação é para que, assim que o carro fumacê estiver passando pela sua rua, você siga os seguintes passos: quem estiver na andando na rua não deve ficar na direção do jato de fumaça; quem estiver dentro de casa deve abrir janelas e portas; cubra ou guarde alimentos e frutas que estiverem sobre a mesa; e projeta seus animais e lembre-se de limpar os utensílios de comida e bebida após 2 horas.

Os atuais números da dengue em Paranavaí (de 1º de agosto de 2021 a 12 de maio de 2022) são de 1.636 casos notificados, 538 positivados, 1.076 descartados e 22 aguardando resultado. Nenhuma morte por dengue foi confirmada no período.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí