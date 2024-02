Carro fumacê contra a dengue começa a ser utilizado a partir desta quarta-feira em Paranavaí

A Vigilância em Saúde de Paranavaí confirmou nesta terça-feira (20/2) a chegada do inseticida utilizado no carro fumacê para o combate à dengue. O veículo já havia sido liberado pela Secretaria de Estado da Saúde na semana passada, mas foi necessário aguardar a chegada do inseticida enviado pelo Ministério da Saúde para que o trabalho pudesse ser iniciado. Com a chegada do inseticida, a atuação do carro fumacê em Paranavaí começa já nesta quarta-feira, dia 21, no período da tarde.

“Daremos prioridade a passar com o fumacê nas regiões com maior índice de infestação do mosquito Aedes aegypti; por isso, vamos começar pelas regiões do Sílvio Vidal, São Jorge, Três Conjuntos e Vista Alegre, e na sequência os demais bairros mapeados, por escala de circulação viral. Essa estratégia vem nos auxiliar no combate à dengue e vai servir para conter a circulação viral. Lembrando que fumacê só vai atingir o mosquito alado, portanto, continuamos pedindo a colaboração da população para cuidarem de seus quintais e não deixarem água parada. Além disso, é essencial que se mantenham as janelas e portas abertas enquanto o carro fumacê estiver passando”, explicou o assessor de Combate a Endemias da Vigilância, Tiago Dias de Almeida.

A recomendação é para que, assim que o carro fumacê estiver passando pela sua rua, você siga os seguintes passos: quem estiver na andando na rua não deve ficar na direção do jato de fumaça; quem estiver dentro de casa deve abrir janelas e portas; cubra ou guarde alimentos e frutas que estiverem sobre a mesa; e projeta seus animais e lembre-se de limpar os utensílios de comida e bebida após 2 horas.

Os atuais números da dengue em Paranavaí (de 1º de agosto de 2023 a 15 de fevereiro de 2024) são de 3.662 casos notificados, 1.943 positivados, 1.560 descartados e 159 aguardando resultado. Duas mortes por dengue foram confirmadas no período e outros dois óbitos suspeitos de terem sido causados por dengue estão sob investigação.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí