Centro de Eventos estará aberto aos sábados para aplicação de 2ª dose da vacina contra Covid-19

O Centro de Eventos, que passou a ser ponto fixo de aplicação de 2ª dose das vacinas contra Covid-19 em Paranavaí, estará aberto também aos sábados para a imunização de todos os públicos-alvo que estiverem dentro do prazo para completar o esquema vacinal com os imunizantes Coronavac, Astrazeneca e Pfizer. Sendo assim, de segunda a sábado, a população pode ir até o Centro de Eventos para receber a 2ª dose da vacina, sempre das 8h às 14h, levando documento de identificação com foto, Cartão SUS e o Cartão de Vacina.

Por questões operacionais, a aplicação das doses dos imunizantes Coronavac e Pfizer agora estão concentradas exclusivamente no Centro de Eventos. Ou seja, as doses dos dois imunizantes só são aplicadas no Centro de Eventos e não mais nas UBSs.

Já as segundas doses do imunizante Astrazeneca estão disponíveis no Centro de Eventos (de segunda a sábado, das 8h às 14h) e também em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. Nas UBSs não é necessário fazer o agendamento prévio. As salas de vacina ficam abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 14h às 16h.

Reforçando que, por conta do recesso e ferido da Independência, na próxima segunda e terça-feira (dia 6 e 7), não haverá vacinação no Centro de Eventos. Quem tiver doses de vacina agendadas para estes dois dias, pode antecipar a aplicação para este sábado, dia 4, das 8h às 14h. Na quarta-feira, dia 8, o serviço será retomado normalmente no Centro de Eventos.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí