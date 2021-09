Centro de Eventos passa a ser único ponto fixo de aplicação de 2ª dose da vacina contra Covid-19

A partir da próxima segunda-feira, dia 13 de setembro, o Centro de Eventos passa a ser o único ponto fixo de aplicação de 2ª dose das vacinas contra Covid-19 em Paranavaí. Sendo assim, todos os públicos-alvo que estiverem dentro do prazo para completar o esquema vacinal com os imunizantes Coronavac, Astrazeneca e Pfizer, devem ir exclusivamente até o Centro de Eventos, de segunda a sábado, das 8h às 14h, levando documento de identificação com foto, Cartão SUS e o Cartão de Vacina.

“Anteriormente, havíamos concentrado a aplicação das doses de Coronavac e Pfizer exclusivamente no Centro de Eventos e dado a opção, para quem tinha quer ser imunizado com o imunizante Astrazeneca, de procurar o Centro de Eventos ou qualquer uma das UBSs do município. Mas, por questões operacionais, decidimos por concentrar todas as aplicações de 2ª dose no Centro de Eventos. Sendo assim, quem precisa tomar a 2ª dose de Astrazeneca não deve mais procurar os postos de saúde, mas sim exclusivamente o Centro de Eventos, como já acontece com os imunizantes Coronavac e Pfizer”, explica a secretária de Saúde do município, Andréia Vilar.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí