COE aprova que município aplique flexibilizações previstas no Decreto Estadual

O COE (Comitê de Operação Emergencial) realizou uma reunião extraordinária on-line no início da noite desta quarta-feira (23/6) para colocar em votação a revogação (cancelamento) do Decreto Municipal de medidas restritivas em Paranavaí e a aplicação das flexibilizações previstas no Decreto Estadual. Por maioria de votos, a partir deste fim de semana o município deve seguir quase que integralmente as diretrizes previstas pelo Estado do Paraná. A determinação será oficializada através de um novo Decreto que deve ser publicado até esta sexta-feira (25/6) no Diário Oficial dos Municípios.

“A pedido da Aciap, participamos hoje de uma reunião para ouvir as demandas do setor de gastronomia (restaurantes, lanchonetes, etc). Temos sentido uma melhora no cenário, já que estamos trabalhando intensamente com a imunização da população e isso tem trazido um fôlego na Saúde, especialmente com relação ao agravamento dos casos. Os números ainda não são ideais, porém consideramos que no momento é possível ponderarmos algumas flexibilizações. Por isso, colocamos em votação a proposta de seguirmos o Decreto do Estado, que traz medidas menos restritivas, como a ampliação do horário de atendimento dos estabelecimentos comerciais no período noturno para até às 22h e a permissão do consumo de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos aos sábados, também até este horário. A única flexibilização diferente do Decreto do Estado será a permissão para o funcionamento de restaurantes e lanchonetes aos domingos, para o atendimento no horário do almoço. As novas medidas para o município passam a valer já a partir deste fim de semana, faltando apenas a formalização do novo Decreto”, explicou o prefeito KIQ.

Para o representante da Associação de Bares, Restaurantes e Lanchonetes de Paranavaí, Adriano Cegate, “essa flexibilização vai trazer um novo fôlego para os empresários, principalmente aqueles que dependem das vendas noturnas para manter seus negócios e dezenas de empregos para seus funcionários. Como participantes do COE, acabamos sofrendo uma pressão muito grande para defender os anseios dos empresários. Mas até agora sempre conseguimos ponderar as situações através do diálogo e desta vez não seria diferente. Estamos todos lutando para que essa situação de pandemia melhore e possamos retomar todas as atividades da melhor maneira”, avaliou.

O prefeito KIQ lembrou ainda que “nenhuma flexibilização ou medida restritiva é definitiva. Tomamos as decisões sempre baseados em análises técnicas da situação. Além disso, assim como fizemos com todos os decretos anteriores, concordamos que daqui 15 dias vamos reavaliar o cenário para definir pela continuidade da flexibilização ou por darmos novamente um passo atrás e restringirmos o que for necessário”, finalizou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí