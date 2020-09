COE cobra medidas da Sesa para controlar acesso em Porto Rico

A reunião do Comitê de Operação Emergencial (COE) de Paranavaí nesta quinta-feira (3/9) tratou de um assunto delicado e que tem causado preocupação nas autoridades locais: o acesso da população às prainhas de Porto Rico. O município faz parte da região Amunpar e tem seus pacientes atendidos pela Santa Casa de Paranavaí.

O aumento do número de internamentos na ala exclusiva para Covid-19 na Santa Casa, somada ao número de casos confirmados, tem preocupado as autoridades locais. Há a clara percepção de que parte da população relaxou quanto às medidas de distanciamento social e Porto Rico tem sido um dos locais mais frequentados por moradores da região Noroeste.

O COE cobrou na reunião desta quinta-feira possíveis medidas efetivas da Secretaria de Estado da Saúde para que seja restringido o acesso aos moradores, pois os membros do Comitê estão preocupados quanto ao aumento no número de infectados e, consequentemente, com o hospital cheio. A medida é vista pelo COE como uma urgência para evitar maiores problemas de saúde pública.

