COE discute baixo índice de ocupação de leitos da região Noroeste

O Comitê de Operação Emergencial (COE) de Paranavaí discutiu nesta quinta-feira (21/5) os números relacionados aos leitos hospitalares. A macrorregião Noroeste (Paranavaí, Maringá, Cianorte, Umuarama e Campo Mourão) possui a menor taxa de ocupação de leitos de UTI (23%) e enfermaria (9%) em todo o Paraná.

“Hoje, a região Amunpar é responsável por apenas 3% dos leitos de UTI e 5,4% dos leitos de enfermaria na macrorregião. Temos trabalhado duro e sempre contamos com o apoio do COE nas horas mais difíceis e nas tomadas de decisões. Tudo é muito dinâmico e não podemos comemorar, mas nos traz alívio saber como o trabalho tem se desenvolvido de maneira satisfatória”, disse a secretária de Saúde, Andreia Vilar.

O baixo índice de ocupação dos leitos, inclusive, foi um dos motivos considerados pelo COE para aprovação da reabertura dos shoppings. Os donos de lojas e comerciantes que estiverem interessados em reabrir suas lojas precisam fazer as adequações conforme a cartilha com o POP (Procedimento Operacional Padrão) disponível no site da Prefeitura (http://www.paranavai.pr.gov.br/noticias/1408265). Depois de realizar todas as adequações, um representante do shopping ou galeria deve preencher o Formulário on-line disponível no link http://forms.gle/hCaPwwD5uLf4Jvg87 para solicitar a vistoria prévia da Vigilância em Saúde para que a reabertura seja autorizada.

A secretária de Saúde também enalteceu a Nota Técnica 01/2020, liberada pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesa). “O Estado vai permitir que façamos o teste Swab (para detecção de Covid-19) em uma quantidade maior de pessoas. Isso, na nossa visão, é muito bom, pois percebemos que a testagem em massa permite que os órgãos de Saúde possam fazer um trabalho melhor. Agradecemos muito a Sesa por essa liberação”, finalizou Andreia.

O COE também definiu que, neste momento, vai fixar as reuniões às segundas e quintas-feiras para discutir as atualizações do município no combate ao Covid-19. Fazem parte do COE representantes do município (prefeito e secretários municipais), Santa Casa, OAB, Ministério Público Estadual, médicos, Conselho de Saúde, 14ª Regional de Saúde do Paraná, Câmara Municipal, Polícia Militar, Aciap e Micropar.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí