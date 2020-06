COE: Pico de doenças respiratórias sazonais associado à pandemia da Covid-19 preocupam

A reunião do Comitê de Operação Emergencial (COE) de Paranavaí desta segunda-feira (15/6) tratou sobre o período do ano em que historicamente ocorre um pico de doenças respiratórias sazonais, como o H1N1 e agora coincidindo com a pandemia da Covid-19. Para o COE, há a necessidade de intensificar as fiscalizações dos estabelecimentos da cidade e do engajamento da população nos cuidados e prevenção.

A necessidade de diminuir o número de internamentos nos municípios da macrorregião é também uma preocupação a nível estadual, afinal, este período do ano historicamente tem muitos casos doenças respiratórias, que possuem diversos sintomas parecidos com o da Covid-19.

“Sabemos que nesse momento do ano há um aumento considerável da incidência de síndromes respiratórias e como estamos no meio de uma pandemia do coronavírus não podemos relaxar nos cuidados, pois, caso contrário, nossa capacidade hospitalar será comprometida”, disse a secretária de Saúde, Andreia Vilar.

Ficou decidido na reunião do COE que os órgãos responsáveis pela fiscalização vão intensificar as ações em toda a cidade. “As pessoas precisam compreender que estamos passando por um momento difícil e precisamos da colaboração de todos. Não é interessante pra ninguém que voltemos a falar em novas restrições que consequentemente trarão impacto a nossa cidade e como não podemos admitir essa possibilidade, pedimos que as pessoas obedeçam às regulamentações sanitárias e que evitem aglomerações para que não haja retrocesso no combate ao vírus. Estamos passando por momento crítico na saúde e economia, porém, nossa prioridade será sempre a saúde”, afirmou o prefeito KIQ.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí