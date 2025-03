Com 125 Casos, Paranavaí representa apenas 4,06% dos casos de dengue na região

Nesta quinta-feira (27/2), a Secretaria de Saúde do Paraná divulgou que a 14ª Regional de Saúde de Paranavaí, que abrange 28 municípios da Amunpar, lidera o número de casos de dengue no estado, com 3.077 confirmações até 25 de fevereiro.

O dado gerou preocupação entre os moradores de Paranavaí e repercutiu na imprensa. Diante disso, a Secretaria Municipal de Saúde esclarece que, desse total, apenas 125 casos são de Paranavaí, o que representa 4,06% do total da região.

O município de Loanda é o mais afetado, com 1.587 casos, correspondendo a 51,58% do total. Esse número elevado foi o principal fator para o aumento dos casos na 14ª Regional de Saúde de Paranavaí.

Ações de combate a dengue - Apesar do número relativamente controlado em Paranavaí, a preocupação continua, já que as condições climáticas atuais (calor intenso e chuvas pontuais) favorecem a proliferação do Aedes aegypti.

Para conter o avanço da dengue, a Prefeitura de Paranavaí intensificou as ações de combate. As equipes de endemias trabalham diariamente no controle do mosquito, e mutirões de limpeza estão sendo realizados nos finais de semana com o apoio de outras secretarias municipais.

“A Secretaria de Saúde reforça a importância da participação da população na eliminação de criadouros do mosquito, descartando corretamente recipientes que possam acumular água. A prevenção continua sendo a principal estratégia para evitar novos casos”, destacou João Bruno, diretor de gestão em saúde.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí