Com 213 novas confirmações, Paraná soma 1.495 casos de dengue

O novo boletim epidemiológico da dengue, divulgado nesta terça-feira (10/10) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), aponta que o Paraná soma 1.495 casos confirmados da doença – são 213 confirmações a mais que na semana anterior. O Estado permanece sem o registro de óbitos neste período epidemiológico, que teve início em agosto e segue até julho de 2024.

Já foram descartados 6.287 casos e outros 4.966 permanecem em investigação. As 22 Regionais de Saúde (RS) possuem casos confirmados, e dos 399 municípios, 159 têm diagnósticos positivos, sendo 130 autóctones, quando a doença é contraída localmente.

As cidades com maior número de casos são Londrina (288), Maringá (213), Paranaguá (131), Foz do Iguaçu (91) e Paranavaí (58).

Com duas novas confirmações, os casos de chikungunya somam agora 167. Já com relação ao zika vírus, foram notificados 16 casos, sendo oito já descartados e outros oito ainda em investigação.

Clima – O monitoramento das condições de risco climático feito pelo Laboratório de Climatologia da UFPR (Laboclima/UFPR), que identifica a formação de situações meteorológicas favoráveis à reprodução do Aedes aegypti, aponta condições de risco médio principalmente nas regiões Norte, Noroeste e Oeste do Estado. Com o aumento das chuvas é muito importante que a população esteja em alerta para os possíveis criadouros do mosquito.

Fonte: Agência Estadual de Notícias