Com 418 novas confirmações de dengue, Paraná ultrapassa 3 mil casos da doença

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou nesta terça-feira (21/11) o novo boletim semanal da dengue com 418 novos casos da doença e nenhum óbito no Paraná. Com isso, são 3.091 confirmações desde o início do atual período epidemiológico, em 30 de julho. No total, há 25.275 notificações e 5.978 casos em investigação.

No período, foi registrada a morte de um homem, residente do município de Marilena, região Noroeste, de abrangência da 14ª Regional de Saúde de Paranavaí.

Dos 399 municípios, 203 tiveram casos confirmados e 344 registraram notificações. As Regionais de Saúde com mais casos confirmados de dengue são Maringá (614), Londrina (605), Paranavaí (401), Paranaguá (245) e Foz do Iguaçu (213).

Chikungunya e Zika – O mosquito Aedes aegypti também é responsável, além da dengue, pela transmissão de zika e chikungunya. Desde o início deste período não houve confirmação de casos de zika. Foram registradas 26 notificações.

O panorama de chikungunya no Paraná apresenta 275 notificações, 17 casos confirmados da doença e nenhum óbito.

Dia D – A Sesa realiza nesta quarta-feira (22/11) o Dia D de Combate à Dengue, quando será lançada a nova campanha publicitária estadual: "Paraná Contra a Dengue". O lançamento será em Londrina, no Noroeste do Estado, e contará com atividades de mobilização e prestação de serviços à comunidade, além de ações reforçando a importância da promoção da saúde do homem em razão do movimento Novembro Azul - 2023.

Fonte: Agência Estadual de Notícias