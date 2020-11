Com autorização da SESA, Santa Casa reativa 10 leitos da ala Covid

No final da tarde desta quinta-feira (19/11) o município de Paranavaí recebeu um retorno positivo da Secretaria de Estado da Saúde para a reativação de leitos da ala Covid da Santa Casa.

“Em abril, a Santa Casa abriu a ala Covid com 30 leitos (20 de enfermaria e 10 de UTI), e a partir de 1º de outubro parte desses leitos começou a ser desativado. Em outubro foram desabilitados 10 leitos e a partir de 1º de novembro começamos a trabalhar com apenas 10 leitos (5 de enfermaria e 5 de UTI). No início desta semana, a Secretaria Municipal de Saúde protocolou junto à 14ª Regional de Saúde uma solicitação para a reativação e, agora, com a autorização da Secretaria de Estado, a partir desta sexta-feira (20/11) a ala Covid da Santa Casa volta a ter 10 leitos de enfermaria e 10 leitos de UTI”, explica a secretária de Saúde do município, Andréia Vilar.

Segundo o diretor da Santa Casa, Dr. Héracles Arrais, as equipes iniciaram a reativação dos leitos no início da manhã desta sexta-feira (20). “Já estamos trabalhando com o trabalho de higienização e montagem dos leitos e equipamentos. Até meio-dia estaremos operando novamente com 20 leitos na ala Covid. Fizemos algumas adaptações com as cirurgias eletivas, mas conseguimos organizar tudo para que não houvesse nenhum prejuízo em outros setores do hospital. O Estado foi muito parceiro, enxergou rapidamente a necessidade de reabertura de leitos e atendeu prontamente”, elogiou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí