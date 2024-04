Com conclusão das obras, população volta a ser atendida na UBS Três Conjuntos

Nesta segunda-feira, dia 29 de abril, a população referenciada na UBS Três Conjuntos voltou a ser atendida na unidade de saúde. A UBS estava fechada desde o dia 29 de janeiro quando, por conta de um grande volume de chuvas, a fosse séptica desmoronou e o município precisou então buscar a melhor solução para o problema, que ficou ainda maior com a descoberta de um dano no sumidouro (abertura que comunica a fossa com a rede de galerias no subsolo). Para que a população não ficasse sem atendimento, a Secretaria de Saúde remanejou as equipes da UBS Três Conjuntos para o acolhimento temporário dos seus pacientes na UBS Coloninha.

“’Foram três meses de atendimentos em outra UBS, mas não tínhamos como deixar a população sendo atendida no local; havia riscos. Quando fomos analisar o tamanho do problema, vimos que a situação era mais grave do que se imaginava. Não era apenas pegar uma equipe do município e ir lá fazer um simples reparo. O que parecia ser um simples conserto, se tornou uma necessidade de uma obra. E para se fazer uma obra, o município precisa elaborar todo o processo burocrático de uma licitação para contratar uma empresa para fazer o serviço, inclusive com a elaboração de um projeto de engenharia civil indicando como a obra deveria ser executada. Fizemos tudo dentro dos prazos legais, pensando sempre em resolver o problema o mais rápido possível para retornar o atendimento à população na sua UBS de referência”, explica a secretária de Saúde, Andréia Vilar.

