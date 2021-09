Com diminuição da demanda, UBS Centro passa a atender de segunda a sexta, das 7h às 17h

Com a considerável diminuição de demanda das últimas semanas, a partir de agora a UBS Centro (Unidade de referência para casos suspeitos de Covid-19) não terá mais atendimento aos sábados. Outra mudança é que, a partir do próximo dia 13 (segunda-feira), o horário de atendimento também será readequado e a Unidade de Saúde passa a atender ao público apenas de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Quem precisar de atendimento relacionado ao Covid de segunda a sexta após às 17h, ou ainda aos sábados e domingos, deve procurar a UPA 24 horas.

“Para as alterações, consideramos dois fatores: a queda na média de atendimentos por dia e também a necessidade de realocar algumas equipes de apoio para suas UBSs de origem. Por isso, optamos pela redução do horário neste momento em que o fluxo está menor e também por fechar aos sábados. Mas, se houver um novo aumento de demanda, poderemos retomar os serviços com horário estendido”, explica a coordenadora do Estratégia Saúde da Família, Talita Ferreira.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí