Com encerramento do Call Center do Covid, equipes do ESF passam a fazer monitoramento de casos positivos nos postos de Saúde

Com a boa evolução da pandemia e a diminuição do número de casos positivos em Paranavaí, o município optou por encerrar as atividades do Call Center Central de Atendimento Telefônico) exclusivo do Covid a partir desta quarta-feira, dia 1º de dezembro. O serviço estava funcionando desde novembro do ano passado no espaço físico da UBS Monte Cristo e, a partir de agora, será descentralizado para as equipes do ESF (Estratégia Saúde da Família) em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

“Estamos fazendo uma reestruturação dos atendimentos e o serviço que estava sendo feito através do Call Center do Covid terá continuidade, mas através das equipes de ESF (Estratégia Saúde da Família) em cada posto de saúde. Cada equipe ficará responsável pela população da sua área de referência, fazendo monitoramento, oximetria dos pacientes positivos e agendamento de exames de Covid para os contatos de casos positivos”, explica a coordenadora do Estratégia Saúde da Família, Talita Purificação Ferreira.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí