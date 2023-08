Com Ordem de Serviços formalizada, obras do AME começam no dia 11 de setembro

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, esteve em Paranavaí na manhã desta sexta-feira (25/8) para formalizar a assinatura da Ordem de Serviços que autoriza o início das obras de construção do AME-PR (Ambulatório Médico de Especialidades). O valor global para execução da obra é de R$ 26.007.916,92, sendo aproximadamente R$ 520 mil de contrapartida do município. Com a formalização da assinatura da Ordem de Serviços por parte do Governo do Estado, as obras estão marcadas para começar no próximo dia 11 de setembro.

“Essa é uma das maiores obras da história recente de Paranavaí. São quase R$ 30 milhões em investimentos para podermos enfrentar um dos maiores problemas da Saúde nos nossos municípios, que é a questão das especialidades. O tão sonhado AME vai se tornar realidade agora graças a uma soma de esforços. Quando fizeram contato comigo dizendo que queriam trazer o AME para Paranavaí, mas que eu, como prefeito, tinha que aceitar, não tive dúvidas. O município fez a doação de um terreno “a toque de caixa” e a Câmara Municipal atendeu imediatamente as necessidades burocráticas para aprovação da área. Não medimos esforços para fazer as coisas acontecerem com a máxima agilidade. Em nome de todos os municípios da Amunpar, quero agradecer especialmente ao deputado Tião Medeiros, nosso governador Ratinho e ao secretário Beto Preto que sempre deram a maior atenção possível a todos os municípios do Noroeste, porque entendemos que o AME é fundamental para o atendimento integrado de especialidades em Paranavaí em região”, destacou o prefeito KIQ.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, “Ninguém, absolutamente ninguém faz nada sozinho. Ou trabalhamos juntos, ou não conseguimos cumprir a nossa missão. Se fosse para o Governo do Estado fazer toda essa obra sozinho, as licitações ainda nem teriam sido rodadas. Nós tomamos a iniciativa de fazer os 12 AMEs do Estado junto com os municípios. O prefeito KIQ não titubeou e aceitou esse desafio sem pensar duas vezes. Uma obra dessa envergadura, 4 mil metros quadrados, vai triplicar o número de consultórios, corredores largos para dar mais qualidade e acolhimento em saúde para os cidadãos de todos os 28 municípios aqui do Noroeste. Esta vai ser uma obra padrão do Estado e a Prefeitura de Paranavaí vai tocar a obra e colocar o serviço à disposição de toda a Amunpar. E quando a obra chegar entre 50 e 70% em Paranavaí, faço questão de vir aqui de novo e assinar com todos os prefeitos o enxoval inteiro do AME para o Consórcio CIS/Amunpar”.

“A mão que se estende sempre será lembrada. Quem cuida da nossa gente, sempre será lembrado por ela. Nunca foi fácil ser gestor público. Não é fácil ser vereador, prefeito, vice, deputado estadual, federal, secretário de Estado. O desafio público é muito grande. A sociedade espera e cobra muito de nós. A gente sempre luta contra as necessidades e a falta ou limitação de recursos. Mas hoje é um dia de alegria e de comemorar. Quando a gente alcança uma vitória é preciso celebrar. Os nossos desafios não vão parar por aqui, mas vamos continuar lutando, buscando soluções juntos, de maneira inteligente e integrada para que toda a nossa região possa sair ganhando”, enfatizou o deputado federal Tião Medeiros.

Para o vice-presidente do CIS/Amunpar, Beto Vizotto, “não é todo dia que uma cidade recebe um investimento tão volumoso como este. Atualmente, o Consórcio as especialidades em um espaço de mil e oitocentos metros quadrados. O novo AME vai ter quatro mil e duzentos metros quadrados, mais que o dobro do espaço que temos hoje. É uma obra que vai ficar para a história e que vai atender com humanidade a população dos 28 municípios do Noroeste. Essa sinergia entre a administração municipal de Paranavaí, o Consórcio Intermunicipal, a Amunpar e o Governo do Estado é o que vai garantir que a população continue sendo bem atendida e amparada em suas necessidades”, finalizou.

O AME – A unidade do AME terá área total construída de 4.223,31 mil m² que abrigarão 36 salas de atendimento, sendo 26 consultórios indiferenciados, 9 diferenciados e 1 consultório de oftalmologia, 11 salas de exames e 3 boxes de coleta. Os dados levantados pela 14ª Regional de Saúde, em parceria com o CIS/AMUMPAR, preveem que as consultas médicas e não médicas saltem de 10.223 atendimentos por mês para 22.134 atendimentos por mês e que serão realizados quase 5.800 exames a mais por mês.

O AME será gerenciado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS/AMUNPAR. Esta unidade tem como premissas básicas a realização de atividade assistencial, supervisional, educação permanente, pesquisa clínica e operacional, sendo que deve ser referência para todo o território da 14ª Regional de Saúde que abrange 28 municípios, totalizando uma população de 274.862 habitantes, conforme IBGE/2018.

O objetivo principal deste projeto é colaborar para o aperfeiçoamento e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado de Paraná garantindo a execução de seus princípios básicos: a universalização, a integralidade e a equidade da atenção à saúde.

A obra é fruto de uma parceria entre o Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde do Paraná, o Município de Paranavaí e o Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS/AMUNPAR.

A execução ficou à cargo da Construtora Guilherme Ltda, de Cascavel-PR, e tem um prazo de 12 meses para ser concluída.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí