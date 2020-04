A reunião do COE (Comitê de Operação Emergencial) na manhã desta segunda-feira (13/4) teve uma atualização da situação de Paranavaí sobre os casos do novo Coronavírus (Covid-19). Com um surto recente em uma grande empresa da cidade, as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) da Santa Casa já estão cheias.

“Fizemos um trabalho para destinar uma ala específica para atender pacientes de Covid-19. Porém, com o surto de casos em uma empresa, rapidamente os leitos de UTI foram preenchidos. Hoje, a Santa Casa está fazendo o que está ao seu alcance, pedindo auxílio aos municípios da região para utilização de respiradores. Estamos em uma situação difícil”, lamenta a secretária de Saúde, Andreia Vilar.

A Santa Casa de Paranavaí é o único hospital de referência para tratamento de casos do Covid-19 na região da Amunpar (28 municípios da região Noroeste do Paraná).

“Recebemos um sinal de que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) iria repassar 10 leitos de UTI com respiradores para a Santa Casa, mas até agora não recebemos. Neste momento, são leitos essenciais para tratarmos nossos pacientes e conseguirmos salvar vidas. Se os leitos e equipamentos não chegarem logo, podemos enfrentar uma grande dificuldade”, disse o prefeito KIQ.

Além das UTIs, a Santa Casa também possui 20 leitos de enfermaria para casos de Covid-19. Quatro pacientes já estão internados e sob vigilância médica na enfermaria. Apenas os pacientes de status moderado podem ficar na enfermaria.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí