Começou nesta segunda-feira a campanha de vacinação contra poliomielite em Paranavaí

Começou nesta segunda-feira (27/5) e vai até o dia 14 de junho a Campanha Nacional de Imunização contra Poliomielite em todo o país. A meta é imunizar 95% das crianças a partir de 1 ano até menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias), indiscriminadamente (independente se já tomaram ou não alguma dose da vacina). O Dia D da campanha será em 8 de junho (sábado), quando todas as salas de vacina do município estarão abertas especialmente para a vacinação contra a poliomielite.

Em Paranavaí, as salas de vacina ficam abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 14h às 16h. Para imunizar, basta que os pais ou responsáveis compareçam à sala de vacina mais próxima de sua casa com a Carteira de Vacinação da criança.

A poliomielite (Pólio ou paralisia infantil, como também é conhecida) é uma doença contagiosa causada por um vírus chamado poliovírus, que pode infectar crianças e adultos, podendo acarretar paralisia irreversível nos membros inferiores, em casos mais graves.

Com o último registro da doença ocorrido em 1989 no Brasil, a vacinação é importante para a redução do risco de reintrodução do poliovírus no país, principalmente após a notificação, em 2023, de um caso da doença em uma criança no Peru, país que faz fronteira com o Brasil.

