Confirmado quinto óbito por Covid-19 em Paranavaí

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou na manhã desta quarta-feira (13/5) a quinta morte por Covid-19 em Paranavaí. O paciente, um homem de 85 anos, estava internado no setor exclusivo para pacientes com suspeita de Covid-19 da Santa Casa desde o dia 6 de maio. O laudo do LACEN (Laboratório Central do Paraná) com o resultado positivo para Covid-19 foi liberado no dia 1º de maio.

O paciente foi internado na Santa Casa pela primeira vez no dia 27 de abril, relatando febre, dor no corpo, mal estar e falta apetite. Além disso, o homem contou que havia tido contato com a esposa, confirmada para Covid-19 no dia 24 de abril. Ele ficou internado por um dia na Enfermaria do setor exclusivo para pacientes com suspeita de Covid-19 da Santa Casa e fez a coleta do exame para Coronavírus.

No dia 6 de maio, já com o laudo positivo para Covid-19, o homem foi internado novamente na Enfermaria do setor exclusivo para pacientes com suspeita de Covid-19 da Santa Casa e no dia seguinte (7 de maio) foi transferido para a UTI e entubado. Na manhã desta quarta-feira (13/5) seu quadro de saúde piorou e ele evoluiu a óbito.

Além de estar no grupo de risco por conta da idade, o paciente ainda tinha comorbidades como hipertensão, insuficiência cardíaca e enfisema pulmonar. A esposa dele, de 78 anos, foi a quarta morte por Covid-19 em Paranavaí. Ela faleceu no dia 3 de maio.

As três primeiras mortes de pacientes confirmados para Covid-19 em Paranavaí foram de uma mulher de 40 anos, que entrou em óbito no dia 14 de abril; outra mulher de 51 anos, que faleceu no dia 18 de abril; e um homem de 44 anos, que morreu no dia 2 de maio.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí