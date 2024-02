Confirmado segundo óbito por dengue de morador de Paranavaí

A Vigilância em Saúde de Paranavaí confirmou hoje (15/2) o segundo óbito por dengue do ano epidemiológico determinado pela SESA (Secretaria de Estado da Saúde). A paciente era uma mulher de 92 anos, moradora do distrito de Sumaré, com comorbidades associadas. Ela estava internada na Santa Casa de Paranavaí e faleceu no último dia 27 de janeiro. Após investigação das circunstâncias da morte, a SESA confirmou o óbito da paciente em decorrência de dengue.

Atualmente, o município de Paranavaí tem outros dois óbitos sob investigação, suspeitos de terem sido causados por dengue.

Veja também: Paranavaí tem um óbito confirmado por dengue e outros dois em investigação

O Boletim da Dengue de Paranavaí mostra que desde o dia 1º de agosto de 2023 até esta quinta-feira, dia 15 de fevereiro de 2024, o município notificou 3.662 casos suspeitos de dengue. Deste total, 1.943 casos foram confirmados, 1.560 descartados e 159 casos estão suspeitos (aguardando resultado).

Lembrando que os números são contabilizados a partir do dia 1º de agosto de 2023, seguindo o ano epidemiológico estabelecido pela SESA.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí