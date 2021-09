Confirmados os dois primeiros casos positivos da variante Delta em Paranavaí

A Vigilância em Saúde confirmou nesta segunda-feira (20/9) os dois primeiros casos positivos para a variante Delta de Covid-19 em Paranavaí. Segundo a nota emitida pela Vigilância, o monitoramento da circulação das cepas do vírus SARS-Cov-2 por sequenciamento genético para detecção de variantes, é realizado pelo laboratório de referência nacional FIOCRUZ/RJ. As amostras são selecionadas através de um plano de amostragem respeitando o quantitativo de testes estabelecidos para cada Estado.

Na última sexta-feira, dia 17/9, a Vigilância em Saúde de Paranavaí recebeu uma lista com os resultados dos exames colhidos no município. Entre as coletas por amostragem realizadas, duas tiveram resultados positivos para a variante Delta.

Os pacientes confirmados para a variante Delta são dois homens. O primeiro, de 46 anos, não tem comorbidades relatadas, está com o esquema vacinal completo e o início dos sintomas foi registrado no dia 20 de agosto. Segundo o relatório da Vigilância em Saúde, ele passa bem.

O segundo homem, de 80 anos, tinha comorbidades associadas, estava com o esquema vacinal completo e teve o início dos sintomas registrado no dia 5 de setembro. Infelizmente, ele entrou em óbito no último sábado, dia 18 de setembro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o setor de Vigilância Epidemiológica já está realizando uma investigação completa dos casos e um rastreamento para identificar a fonte das infecções.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí