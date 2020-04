O Paraná já tem 199 pacientes recuperados da Covid-19. São 85 pessoas em Curitiba e 114 nos demais municípios, praticamente um terço dos 621 casos confirmados no Estado. De acordo com os dados atualizados da Secretaria de Estado da Saúde, a faixa etária dos pacientes que não apresentam mais os sintomas da doença vai dos nove aos 84 anos de idade.

Dos 114 pacientes recuperados no interior do Estado, 18 têm 60 anos ou mais. A faixa etária com o maior número de recuperados é a dos 30 aos 39 anos, com 33 pacientes. Também tiveram melhoras quatro pessoas entre nove e 19 anos, 20 pacientes com idades que variam dos 20 aos 29 anos, 22 pacientes entre 40 e 49 anos e 17 pessoas na faixa etária dos 50 aos 59 anos. São 61 mulheres (54%) e 53 homens (46%).

Em Curitiba, onde os dados são compilados pela Secretaria Municipal de Saúde, a média de idade dos recuperados é de 48 anos. São pessoas com idades que vão dos 15 aos 81 anos.

São considerados recuperados aqueles pacientes que testaram positivo para o novo coronavírus, tiveram o diagnóstico confirmado pelo Laboratório Central do Estado ou por algum laboratório credenciado, receberam tratamento de acordo com o quadro apresentado e agora já não têm os sintomas da doença.

No Paraná, foram confirmados casos ou óbitos em 74 municípios. As secretarias municipais e as Regionais de Saúde do Estado fazem o acompanhamento remoto diário de cada paciente, o que permite avaliar aqueles que se recuperaram da doença.

