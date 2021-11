Covid-19: apenas 14,91% dos óbitos de janeiro a outubro em Paranavaí foram de pessoas vacinadas com as duas doses

Um levantamento realizado pela Vigilância em Saúde de Paranavaí mostra que, dos 275 óbitos de pacientes com Covid-19 registrados de janeiro a outubro deste ano, apenas 14,91% – um total de 41 pessoas – já havia recebido as duas doses da vacina contra o vírus. O levantamento mostra ainda que as 41 pessoas que morreram depois de completar o esquema vacinal estavam na faixa etária entre 56 e 101 anos, e 38 delas tinham comorbidades associadas relatadas.

De meados de janeiro, quando teve início a Campanha de Imunização contra Covid-19, até o dia 30 de outubro (um período de quase 10 meses), Paranavaí registrou 275 óbitos de pacientes positivados para o novo Coronavírus. Deste total, 195 pessoas (70,91%) ainda não tinham sido imunizadas com nenhuma dose da vacina. As outras 80 pessoas (29,09%) já estavam vacinadas – 39 delas apenas com a 1ª dose e 41 com as duas doses.

Para a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço, as estatísticas mostram que o número de óbitos entre pessoas com esquema vacinal completo é substancialmente menor. “Nós sabemos que nenhum dos imunizantes desenvolvidos contra o Coronavírus garante 100% de proteção, mas o fato é que todos reduzem drasticamente as chances de internações, casos graves e mortes pela doença. A eficácia das vacinas foi determinada a partir de estudos que os testaram fazendo duas aplicações, por isso é fundamental que quem tomou a 1ª dose de qualquer um dos imunizantes contra Covid-19, receba também a 2ª dose (respeitando o prazo indicado na Carteira de Vacinação). Com as duas doses, a pessoa aumenta sua proteção contra Covid-19 e também contribui de maneira correta para o controle da circulação do vírus”, frisa.

Outro dado revelado no levantamento feito pela Vigilância é que, dos 275 óbitos de pacientes com Covid registrados de janeiro a outubro deste ano em Paranavaí, 127 pacientes (46,18%) eram mulheres e 148 (53,82%) eram homens. Os pacientes tinham idades entre 21 e 101 anos.

Imunização contra Covid-19 – O último Vacinômetro de Paranavaí, divulgado na sexta-feira, dia 12 de novembro, mostrou que 131.872 doses de vacina contra o Coronavírus já foram aplicadas na cidade nas três fases da Campanha de Imunização.

Deste total, 70.479 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose e 55.493 pessoas já estão com o esquema vacinal completo, sendo 52.953 imunizadas com as segundas doses e 2.540 com doses únicas.

Outras 5.900 pessoas também já receberam a 3ª dose (dose de reforço) em Paranavaí, entre doses aplicadas em idosos com mais de 66 anos, profissionais de Saúde e pessoas com alto grau de imunossupressão.

Segundo dados levantados pela Vigilância em Saúde para a base de dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Paranavaí tem, no momento, 78.210 pessoas aptas a receberem as doses da vacina contra Covid, sendo 71.396 pessoas maiores de 18 anos e 6.814 adolescentes, com idades entre 12 e 17 anos.

Com base neste levantamento, o município tinha, até a última sexta-feira (12/11), 90,12% da população apta vacinada com a 1ª dose e 70,95% da população apta com o esquema vacinal completo (vacinados com a 2ª dose ou dose única).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí