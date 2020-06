Covid-19: Praticar atividades físicas sem máscara deixa “rastro” de gotículas capazes de transmitir vírus

“Durante este período de pandemia, nós temos estudado muito sobre a questão de transmissão viral do Covid-19. Temos acompanhado diariamente os resultados de pesquisas científicas realizadas mundo afora. Uma delas, divulgada no mês de abril, mostra que, quando a pessoa pratica uma atividade física ao ar livre – como caminhada, corrida ou pedalada – sem usar máscara, as gotículas de salivam se espalham atrás dela por uma distância de até 20 metros e o vírus pode contaminar quem vem logo atrás”, explica a diretora da Vigilância em Saúde de Paranavaí, Keila Stelato.



Praticar atividades físicas sem máscara deixa “rastro” de gotículas capazes de transmitir vírus





Na pesquisa mencionada pela diretora da Vigilância, cientistas da Bélgica e da Holanda que estudam aerodinâmica, analisaram simulações feitas em computador de movimentos de caminhada, corrida e pedalada. Eles concluíram que as gotículas de saliva emitidas pelas pessoas (sem uso de máscaras) durante esses exercícios, ficam no ar logo atrás delas enquanto elas se movimentam. Segundo os pesquisadores, as gotículas que nós geramos quando respiramos ou exalamos o ar são muito pequenas e não viajam para muito longe. Se estivermos parados e falando a uma distância de 1,5 metros (distância mínima recomendada pela OMS), as nossas gotículas não vão alcançar a outra pessoa com quem estamos conversando. Mas quando nos movimentamos a situação é diferente. Quando estamos pedalando ou andando na frente de outra pessoa, ao respirarmos e nos movermos as gotículas se movem para trás de nós no que é chamado “corrente de ar”. Como as gotículas são muito leves, elas precisam de algum tempo para chegar ao chão. E, se alguém estiver correndo muito perto atrás de nós, essa pessoa vai respirar e inalar a nossa nuvem de gotículas.

“Durante a caminhada, por exemplo, as gotículas de saliva podem atingir pessoas que estejam vindo até 5 metros atrás de você. Na corrida, essa distância aumenta para 10 metros e, na pedalada, as gotículas podem atingir quem vem até a 20 metros atrás de quem está praticando o exercício. Aqui em Paranavaí muitas pessoas têm o hábito de fazer caminhadas, corridas e andar de bicicleta nas praças e ruas da cidade. Por isso, a nossa recomendação é de que todos usem máscaras, não só dentro dos estabelecimentos comerciais quando forem fazer uma compra, mas também durante as atividades físicas ao ar livre, já que, segundo a pesquisa, se as máscaras forem usadas corretamente ajustadas ao rosto, elas podem parar as gotículas e também prevenir que você emita muitas delas. Isto ajuda a evitar a transmissão do vírus”, aponta Keila.

Apesar de os pesquisadores não terem analisado diretamente o vírus da Covid-19, mas sim a forma com que as gotículas de saliva viajam pelo ar, a pesquisa já é considerada uma das mais importantes para ajudar no combate à transmissão do novo Coronavírus, uma vez que a forma de transmissão do vírus é através das gotículas.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí