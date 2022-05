Crianças de 5 a 11 anos podem tomar vacina contra Covid em quatro UBSs

A partir desta terça-feira, dia 10 de maio, crianças com idades entre 5 e 11 anos poderão tomar a 1ª e 2ª dose da vacina contra Covid em quatro salas de vacina que ficam nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Paranavaí. Para as crianças, as doses serão aplicadas exclusivamente nas UBSs Coloninha, Celso Konda, Monte Cristo e Morumbi. Lembrando que, por conta do curto prazo de validade das doses após a abertura dos frascos, a vacinação contra Covid nos postos de saúde estão sendo realizada de segunda a sexta-feira, somente no período da manhã, das 8h às 11h.

Para a população maior de 12 anos, as doses contra Covid para os grupos em andamento estão disponíveis nas salas de vacina das UBSs: Coloninha, Três Conjuntos, Campo Belo, Celso Konda, Jaraguá, Ouro Branco, Zona Leste, Jardim Maringá, Morumbi, São Jorge, Monte Cristo e Graciosa.

Para receber as doses da vacina contra Covid, basta apresentar um documento de identificação com foto, CPF, Cartão SUS e Cartão de Vacina.

Lembrando que as demais vacinas de rotina e as doses contra Influenza para os grupos prioritários em andamento também serão aplicadas nas salas de vacina das UBSs que estão no cronograma, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 14h às 16h.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí