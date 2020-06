Crianças de 6 meses a menores de 6 anos terão dia especial de vacinação contra gripe nesta terça

Nesta terça-feira, dia 23/6, a Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, vai fazer uma ação especial de vacinação contra a gripe, exclusivamente para as crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias). Os pais ou responsáveis poderão levar as crianças para receber a dose da vacina em pontos estratégicos montados nas escolas municipais, que já estarão abertas para a entrega dos kits alimentação para as crianças cadastradas no Programa Bolsa Família.

“A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza termina no dia 30 de junho e estamos percebendo uma procura muito baixa para a imunização das crianças de 6 meses a menores de 6 anos. É importante que os pais tenham em mente que a gripe pode matar e, com a chegada do inverno e este momento de pandemia de Covid-19 que vivemos, é fundamental que as crianças estejam protegidas”, destaca a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

Para imunizar as crianças, basta que os pais ou responsáveis procurem um dos pontos estratégicos montados nas escolas municipais, portando a Carteira de Vacinação do menor. A vacinação será realizada em todos os pontos, das 8h às 12h e das 13h às 16h30.

Outros grupos prioritários – As pessoas que fazem parte dos demais grupos prioritários da Campanha Nacional de Vacinação podem continuar procurando a imunização contra a gripe até o dia 30 de junho.

Para ser imunizado, basta procurar uma das salas de vacina do município que ficam nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), portando a Carteira de Vacinação e um documento pessoal com foto. Além disso, os profissionais das forças de segurança e salvamento (policiais, bombeiros, etc) devem comprovar a função através de holerite ou Carteira Funcional. Já os caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo, precisam comprovar a atividade apresentando CNH (Carteira Nacional de Habilitação) das categorias C, D ou E. Os professores também precisam apresentar um comprovante da função através de holerite ou Declaração do estabelecimento educacional sobre o vínculo empregatício.

Lembrando que a sala de vacina da UBS Centro está fechada por tempo indeterminado. A UBS Centro é a unidade de referência para atendimento de casos suspeitos de Covid-19 em Paranavaí. Os pacientes referenciados na unidade podem procurar outro posto de saúde mais próximo de sua casa para serem vacinados.

Confira os pontos estratégicos de vacinação montados nas escolas municipais para a ação especial de vacinação das crianças nesta terça-feira (23/6):

- Escola Municipal Dr. José Vaz de Carvalho (pacientes da UBS Sumaré)

- Escola Municipal Santa Terezinha (pacientes da UBS Panorama)

- Escola Municipal Hermeto Botelho e Colégio Estadual Enira Moraes Ribeiro (pacientes da UBS Zona Leste)

- Escola Municipal Ayrton Senna da Silva - CAIC (pacientes da UBS Celso Konda)

- Escola Municipal Ilda Campano (pacientes da UBS Maringá)

- Escola Municipal Deusdete Ferreira de Cerqueira Neto (pacientes da UBS 3 Conjuntos)

- Escola Municipal Neuza Braga e Escola Municipal Dácia Figueiredo Fortes (pacientes da UBS Jardim São Jorge)

- Escola Municipal Elza Grassiotto Caselli (pacientes da UBS Campo Belo)

- Escola Municipal Santos Dumont (pacientes da UBS Monte Cristo)

- Escola Municipal Edith Ebiner Eckert (pacientes da UBS Jaraguá)

- Escola Municipal Pedro Real (pacientes da UBS Morumbi)

- CEI Pequeno Semelhante (pacientes da UBS Coloninha)

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí