Crianças de 8 a 11 anos com comorbidades começam a ser vacinadas contra Covid nesta terça-feira. CPF é documento obrigatório

Em Paranavaí, começa nesta terça-feira, dia 18 de janeiro, a aplicação da 1ª dose da vacina contra Covid-19 em crianças de 8 a 11 anos, com comorbidades ou deficiência permanente. A ação, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, e a 14ª Regional de Saúde, acontece no Centro de Eventos, das 8h às 13h. Mas é importante que os pais ou responsáveis fiquem atentos à documentação obrigatória necessária e a uma regra importante: só será permitido um acompanhante adulto durante a vacinação das crianças.

Para a vacinação das crianças, os pais ou responsáveis deverão apresentar: Certidão de Nascimento, CPF (obrigatório), Cartão SUS (se tiver) e e uma prescrição/declaração com indicação do médico para receber a dose, constando a comorbidade existente ou receituário de medicamento de uso contínuo.

Para a imunização, são consideradas comorbidades doenças como diabetes, pneumopatia crônica grave, Hipertensão Arterial Resistente (HAR), hipertensão arterial estágio 3, hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo, doenças cardiovasculares, doenças cerebrovasculares, doença renal crônica, imunossuperssão, anemia falciforme, obesidade mórbida, cirrose hepática, TEA (Transtorno do Espectro Autista) e Síndrome de Down.

Apenas um acompanhante – “Como todos sabem, vamos iniciar a vacinação das crianças, mas o Centro de Eventos já é o ponto único de aplicação de 1ª, 2ª e 3ª dose da vacina contra Covid de adultos e adolescentes. Ou seja, a vacinação não será exclusivamente para as crianças; a ação de imunização em massa continua acontecendo para todos os outros grupos já em andamento. Por isso, só vamos permitir que as crianças estejam acompanhadas de um adulto responsável, para evitar aglomeração de pessoas. Pedimos que os pais não levem irmãos maiores ou menores que não serão vacinados ou uma terceira pessoa para tirar fotos. Só permitiremos um acompanhante por criança”, reforça a coordenadora de imunização do município, Grazieli Barbaço.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí