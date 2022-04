Dez UBSs abrem no sábado para o Dia D de vacinação contra Influenza e sarampo

No próximo sábado, dia 30 de abril, dez salas de vacina que ficam nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Paranavaí estarão abertas para a ação especial do “Dia D” de vacinação contra Influenza e sarampo. Para receber as doses da vacina contra Influenza ou sarampo, basta apresentar o Cartão de Vacina, Cartão SUS e CPF.

Para a vacinação contra Influenza, além dos grupos já em andamento dos idosos acima de 60 anos e profissionais de Saúde ativos, também será iniciada a aplicação de doses para as crianças de 6 meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto).

No sábado, as salas de vacina das UBSs Três Conjuntos, Coloninha, Campo Belo, Celso Konda, Jaraguá, Morumbi, Jardim Maringá, Ouro Branco e Zona Leste estará abertas das 8h às 16h, sem intervalo para o almoço. Já a sala de vacina da UBS Graciosa ficará aberta das 8h às 15h, sem intervalo para almoço.

O Centro de Eventos também estará aberto, das 8h às 13h, para a vacinação contra Influenza em paralelo à vacinação contra Covid-19. A diferença é que, no Centro de Eventos não serão aplicadas as doses da VTV (vacina tríplice viral), que protege contra o sarampo, caxumba e rubéola. Além disso, as doses contra Influenza serão aplicadas apenas em idosos acima de 60 anos, gestantes e puérperas. Os profissionais de Saúde ativos e as crianças de 6 meses a menores de 5 anos devem procurar exclusivamente uma das Unidades Básicas de Saúde abertas.

Campanha contra Influenza – A partir de segunda-feira, dia 2 de maio, começa a segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. A vacinação continuará para os grupos de idosos acima de 60 anos e profissionais de Saúde ativos e, nesta nova fase, também poderão receber as doses da vacina os seguintes públicos: crianças de 6 meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes; puérperas; povos indígenas; professores; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento; Forças Armadas; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

Em Paranavaí, a partir de segunda-feira (2/5) estes novos públicos-alvo podem receber as doses da vacina contra Influenza nas salas de vacina das UBSs, que ficam abertas das 8h às 11h30 e das 14h às 16h.

A vacina trivalente utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é produzida pelo Instituto Butantan (SP) e todos os anos passa por atualização para que a dose seja efetiva na proteção contra as novas cepas do vírus identificadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Nesta campanha, a imunização protegerá contra os subtipos da Influenza A (H1N1 e H3N2) e um subtipo da Influenza B.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí