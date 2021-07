Dia "D" de combate às hepatites virais acontece neste sábado

A rede pública de saúde de todo Brasil está concentrada neste mês na campanha do “Julho Amarelo”, que tem como foco principal a luta contra hepatites virais. Em Paranavaí, a Secretaria de Saúde vai realizar o Dia “D” de combate às hepatites virais com testes rápidos.

Neste sábado, dia 31, haverá três locais disponíveis para a realização dos testes rápidos para a detecção, não somente da hepatite, como também do HIV e Sífilis. As equipes estarão no pátio da Prefeitura, no Terminal Rodoviário e no calçadão do centro, das 9h às 12h.

O programa de hepatites virais tem como objetivo desenvolver e implementar as ações de prevenção e controle das hepatites transmitidas por vírus, contribuindo para a redução da morbimortalidade por esta doença na população.

O teste rápido é uma forma simples e acessível de diagnosticar a hepatite B e C, pois permite a detecção rápida e o diagnóstico precoce dessas doenças. A realização do teste dura em torno de 30 minutos e, conforme o resultado, a pessoa recebe as orientações e os devidos encaminhamentos. Cabe reforçar que o teste rápido está disponível gratuitamente durante todo o ano na rede do Sistema Único de Saúde (SUS).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí