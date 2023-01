Dose reforço para crianças entre 5 e 11 anos está sendo aplicada em quatro UBSs por agendamento

A Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, informa a toda a população que já estão liberadas as doses de reforço (3ª dose) para crianças com idades entre 5 e 11 anos. Mas é importante observar o intervalo mínimo de 4 meses entre a 2ª dose e a dose de reforço.

“Em Paranavaí, por estarmos recebendo um número bastante limitado de doses da vacina Pfizer pediátrica para esta finalidade, estamos abrindo a aplicação da dose de reforço para crianças de 5 a 11 anos em quatro UBSs (Unidades Básicas de Saúde): Morumbi, Celso Konda, São Jorge e Monte Cristo. Com as férias das vacinadoras da UBS Coloninha, as vacinas serão aplicadas na UBS do São Jorge. Para otimizar a aplicação, vamos trabalhar com agendamento e cada UBS fará a aplicação em dias específicos da semana”, explica a coordenadora de imunização do município, Grazieli Barbaço.



Datas por UBS para agendamento





