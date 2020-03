A Secretaria Municipal de Saúde recebeu nesta sexta-feira (27/3) um novo lote de doses da vacina contra Influenza para atender aos idosos de Paranavaí. A vacinação acontecerá na segunda-feira, dia 30 de março, em apenas três pontos estratégicos. Serão três drive thrus montados em frente das UBSs São Jorge, Zona Leste e José Eloy (Vila Operária). Para receber a dose da vacina, basta que o idoso leve a Carteira de Vacinação e um documento de identificação com foto.

“Não vamos disponibilizar a vacinação em todas as Unidades Básicas de Saúde, pois recebemos um lote com número restrito de doses. Por isso, decidimos concentrar a vacinação em apenas três locais estratégicos para atender aos idosos. No sistema de drive thru, as equipes estarão com pontos montados em frente das três UBSs e o vacinador vai até o carro para a aplicação da dose no idoso. Não é necessário descer do veículo em nenhum momento. É uma medida de proteção aos idosos, para evitar que eles fiquem expostos a aglomerações”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

Além da vacinação nos drive thrus, as equipes das UBSs vão fazer a aplicação das doses nas pessoas acamadas com mais de 60 anos. “Os postos de saúde já têm cadastrados quem são as pessoas acamadas que precisam ser vacinadas. As equipes irão às residências exclusivamente para aplicar essas doses e dar atendimento a esses casos específicos, sem que o idoso precise ser deslocado de sua casa”, frisa Grazieli.

A coordenação de Imunização do município informa ainda que a vacinação nos três drive thrus funcionará na segunda-feira, a partir das 8h. A expectativa é de que as doses disponíveis se esgotem no mesmo dia, mas, segundo informações repassadas ao município pela 14ª Regional de Saúde, um novo lote de doses deve ser entregue em Paranavaí até o final da próxima semana.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí