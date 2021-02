Doses da vacina para profissionais de Saúde já se esgotaram em Paranavaí

A coordenação de Imunização do município de Paranavaí confirmou nesta sexta-feira (19/2) que as doses destinadas à vacinação de profissionais de Saúde contra o Covid-19 já se esgotaram. Agora, o município só tem mais 140 doses em estoque para a imunização dos idosos acima de 89 anos.

“Ainda não temos previsão de data para receber novas doses e dar continuidade à imunização dos profissionais de Saúde. Dependemos da negociação do Estado para o recebimento de novas doses, que já estão em falta em todo o Paraná”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

Neste momento, o município ainda tem aproximadamente 140 doses disponíveis para a continuidade da vacinação de idosos, agora com idades a partir de 89 anos.

“Foram aplicadas as vacinas nos idosos acima de 90 anos e sobraram doses, então abrimos para uma idade abaixo. Agora só podemos abrir para outras faixas etárias quando este grupo de 89 anos estiver imunizado. Por isso, pedimos que as pessoas desta idade procurem exclusivamente a UBS Zona Leste, se possível acompanhados, para receber sua dose da vacina. Basta apresentar um documento de identificação com foto, CPF, Cartão SUS, Cartão de Vacina e um comprovante de residência”, frisa a coordenadora de Imunização.

A família que tiver idosos a partir de 89 anos que estejam acamados ou impossibilitados de ir pessoalmente tomar a vacina, pode entrar em contato com a equipe da UBS Zona Leste através do telefone 3423-8773 e agendar a aplicação da dose em casa.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí