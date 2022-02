Doses pediátricas se esgotam, mas município segue com vacinação contra Covid para os demais grupos

Na metade da manhã desta terça-feira, dia 1º de fevereiro, o município esgotou todas as doses pediátricas destinadas à vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra Covid-19 em Paranavaí. Agora o município aguarda a chegada de novos lotes para a continuidade da imunização das crianças.

Cronograma – Apesar da falta de doses pediátricas, nesta quarta-feira, dia 2 de fevereiro, segue normalmente a aplicação de 1ª, 2ª e 3ª dose da vacina no Centro de Eventos, das 8h às 13h, para os seguintes grupos:

- 1ª dose: pessoas maiores de 12 anos, com ou sem comorbidades;

- 2ª dose: imunizante Pfizer, para maiores de 12 anos (vacinados com a 1ª dose há mais de 28 dias); imunizante Janssen para maiores de 18 anos (vacinados com a 1ª dose há mais de 2 meses); imunizante Coronavac (conforme data indicada no Cartão de Vacina);

- 3ª dose: pessoas maiores de 18 anos (vacinados com a 2ª dose há mais de 4 meses); e pessoas com alto grau de imunossupressão, maiores de 18 anos (vacinados com a 2ª dose há no mínimo 28 dias).

Lembrando que, em qualquer caso, as pessoas que foram positivadas para Covid-19 há menos de 30 dias, não poderão ser imunizadas neste momento.

1ª dose – Para receber a 1ª dose da vacina contra Covid-19, basta ir até o Centro de Eventos e apresentar um documento de identificação com foto, CPF, Cartão SUS e Cartão de Vacina.

Lembrando que, a exemplo de qualquer atendimento realizado para menores de idade, para receber a dose da vacina os adolescentes devem, obrigatoriamente, estar acompanhados de um adulto responsável.

2ª dose – Para receber a 2ª dose é necessária a apresentação de documento de identificação com foto, CPF, Cartão SUS, Cartão de Vacina e Cartão de Gestante (para grávidas e puérperas).

Lembrando que, para a aplicação da 2ª dose, deve-se respeitar a data indicada no Cartão de Vacina.

3ª dose – Para receber a 3ª dose, as pessoas maiores de 18 anos devem apresentar documentos pessoais e Cartão de Vacina comprovando a aplicação das duas doses anteriores. Lembrando que o intervalo para a dose de reforço deverá ser de, no mínimo, 4 meses após a imunização com a 2ª dose.

Já as pessoas maiores de 18 anos que se enquadram no grupo de alto grau de imunossupressão devem apresentar documento pessoal com foto, Cartão de Vacina com a comprovação da aplicação das duas primeiras doses, e uma Declaração Médica autorizando a vacinação, assinada e carimbada pelo médico responsável, conforme modelo disponibilizado pela 14ª Regional de Saúde.

Lembrando que, para os indivíduos com alto grau de imunossupressão, o intervalo para a dose de reforço deverá ser de, no mínimo, 28 dias após a imunização com a 2ª dose.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí