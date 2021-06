Em maio, Paranavaí registrou 35,30% de todos os casos positivos de Covid-19 de 2021

Um levantamento feito pela Vigilância em Saúde revela que, no mês de maio, foram registrados 35,30% de todos os casos positivos de Covid-19 em Paranavaí no ano de 2021. Além disso, 23,35% dos óbitos deste ano também ocorreram no mês de maio.



De 1º a 31 de maio, o município contabilizou 2.679 casos positivos do novo Coronavírus, enquanto nos quatro primeiros meses deste ano (de janeiro a abril), foram 4.912 pessoas positivadas – 1.173 em janeiro, 1.277 em fevereiro e 1.538 em março e 924 em abril. O total de casos positivos registrados nos primeiros cinco meses de 2021 foi de 7.591 – 227,20% a mais do que o período de março a dezembro de 2020, quando foram contabilizados 2.320 casos positivos em Paranavaí.

Com relação ao número de óbitos, o mês de maio apresentou uma leva queda em relação aos dois meses anteriores. Em março, Paranavaí registrou 43 óbitos de pacientes de Covid; em abril foram 48; e em maio 39. Ainda assim, os cinco primeiros meses do ano trouxeram um crescimento assustador no número de mortes de pessoas com Covid-19 na cidade. De 1º de janeiro a 31 de maio, foram 167 óbitos, contra 35 mortes registradas de março a dezembro de 2020 – um aumento 377,14%.

“Nossos esforços hoje se concentram na tomada de decisões para tentar conter a circulação do vírus, aliada às ações de vacinação em massa das últimas semanas. Esta é a única maneira de contermos o agravamento dos sintomas dos pacientes e diminuir o número de óbitos. Estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance, aumentando o número de leitos, ampliando os atendimentos de pessoas com sintomas aos domingos, e montando uma verdadeira força-tarefa para vacinar o maior número de pessoas o mais rápido possível. Mas a população precisa, pelo menos, dar atenção às medidas básicas como o uso de máscaras, distanciamento social e higienização constante das mãos”, avalia a secretária de Saúde, Andréia Vilar.

A primeira coleta de exame para confirmação do novo Coronavírus em Paranavaí foi registrada no dia 15 de março de 2020. O material foi enviado para o LACEN (Laboratório Central do Estado do Paraná) e o laudo retornou no dia 23 de março de 2020 com resultado positivo.

O último boletim Covid divulgado nesta segunda-feira (7/6) registrava 10.450 casos confirmados, 9.536 pessoas recuperadas da doença, 286 pessoas suspeitas (aguardando resultados de exames) e 23.589 descartados, com resultados negativos.

População Economicamente Ativa é a mais infectada – A pesquisa da Vigilância em Saúde também levantou que das 2.679 pessoas positivadas no mês de maio de 2021 para o novo Coronavírus, 75,92% estão na faixa etária de 20 a 59 anos de idade, ou seja, fazem parte do grupo considerado como PEA – População Economicamente Ativa.

Um total de 1.177 pessoas (43,93% dos casos confirmados) estão na faixa etária de 20 a 39 anos. Em seguida aparecem as pessoas que fazem parte da faixa etária de 40 a 59 anos – 857 casos confirmados (31,99%). Os idosos a partir de 60 anos são 10,01% dos casos positivados (268 pessoas). E de 0 a 19 anos foram 377 pessoas positivadas (14,07% do total), entre eles estão oito bebês, com menos de 1 ano de idade.

Das 2.679 pessoas positivadas no primeiro trimestre para Covid-19 em Paranavaí, 1.400 (52,26%) são do sexo feminino e 1.279 (47,74%) do sexo masculino.

A maioria dos casos (71,15%) foi confirmada através de Testes Rápidos – 1.906 pessoas no total. Outras 699 pessoas (26,09%) tiveram seus resultados positivados através de laudos do LACEN e 74 pessoas (2,76%) foram confirmadas para Covid-19 através de exames particulares de PCR ultrassensível.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí