Em oito dias, 12.741 pessoas receberam 1ª dose da vacina contra Covid-19 no Centro de Eventos

Um balanço realizado pela Secretaria Municipal de Saúde aponta que em oito dias 12.741 moradores de Paranavaí receberam a 1ª dose da vacina contra Covid-19 durante a ação de vacinação em massa realizada no Centro de Eventos. Em média, foram 1.592 pessoas vacinadas por dia.

“Desde que começamos esta ação de vacinação em massa no Centro de Eventos, foram dias de movimentação intensa das pessoas que fazem parte dos grupos prioritários. Estamos em um ritmo bem acelerado e conseguimos antecipar a imunização para pessoas sem comorbidades a partir de 48 anos completos. Segundo nosso vacinômetro, 33.706 pessoas já receberam a 1ª dose da vacina em Paranavaí, um percentual aproximado de 37,45% da população. Agora nossa expectativa é pela chegada de novas doses nos próximos dias para que possamos dar continuidade a essa ação de vacinação em massa no Centro de Eventos. Estamos muito confiantes de que poderemos atingir uma grande cobertura vacinal em mais algumas semanas e isso vai nos ajudar muito no controle da circulação viral e na diminuição do agravamento de sintomas nas pessoas que estão sendo positivadas”, avalia a secretária de Saúde, Andréia Vilar.

Segunda dose – A secretária ainda reforça a importância de que a população que já recebeu a 1ª dose complete o esquema vacinal com a 2ª dose dentro do prazo indicado na Carteira de Vacina.

“É muito importante que as pessoas que tomaram a primeira dose de qualquer um dos imunizantes contra Covid-19, recebam também a segunda dose (respeitando o prazo indicado na Carteira de Vacinação), já que a eficácia das vacinas foi determina a partir de estudos que os testaram fazendo duas aplicações. Quem não completa o esquema vacinal está mais sujeito a infecções, em comparação às pessoas que receberam as duas doses. Além disso, o indivíduo que só recebeu uma dose acaba não contribuindo de maneira correta para o controle da circulação do vírus. É preciso ter em mente que, além de aumentar a proteção contra a Covid-19, a 2ª dose ajuda a prolongar essa proteção”, explica Andréia.

As pessoas que estão dentro do prazo anotado na Carteira de Vacinação para tomar a 2ª dose da vacina contra Covid-19, podem procurar duas unidades de Saúde: a UBS Coloninha, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h; ou a UBS Zona Leste, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Em ambos os casos, é necessário fazer o agendamento prévio através dos telefones: 3422-9043 (UBS Coloninha) ou 3423-7783 (UBS Zona Leste).

Confira o número de primeiras doses da vacina contra Covid-19 aplicadas no Centro Eventos:

- 1º de junho (terça-feira) – 1.109 doses

- 2 de junho (quarta-feira) – 891 doses

- 7 de junho (segunda-feira) – 1.650 doses

- 8 de junho (terça-feira) – 1.822 doses

- 9 de junho (quarta-feira) – 1.785 doses

- 10 de junho (quinta-feira) – 1.124 doses

- 14 de junho (segunda-feira) – 1.921 doses

- 15 de junho (terça-feira) – 2.439 doses

