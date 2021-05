Em Paranavaí, gestantes que tomaram vacina da AstraZeneca serão monitoradas por equipes do ESF

Na última terça-feira, 11 de maio, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou a suspensão da aplicação da vacina Oxford/AstraZeneca contra Covid-19 para as gestantes. Em Paranavaí, um total de nove mulheres grávidas com comorbidades foram vacinadas com o imunizante no último sábado (8/5). A informação da Secretaria Municipal de Saúde é de que estas gestantes serão monitoradas pelas equipes do ESF (Estratégia Saúde da Família).

“Até o momento, nenhuma das nove gestantes vacinadas em Paranavaí com a dose da AstraZeneca relatou qualquer reação adversa à vacina. A orientação é para que, caso seja notado qualquer tipo de reação, as grávidas procurem imediatamente a sua Unidade Básica de Saúde (UBS) para o atendimento e acompanhamento”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

Na tarde desta terça-feira (11/5) os municípios receberam apenas uma Nota Pública da Secretaria de Estado da Saúde, informando oficialmente sobre a suspensão da aplicação da vacina AstraZeneca e orientando sobre o monitoramento das gestantes imunizadas até o momento.

“Agora, vamos aguardar o parecer do SI-PNI (Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações) para confirmar se será liberada a 2ª dose do mesmo imunizante para estas nove gestantes, ou se haverá alterações no esquema vacinal delas”, frisa Grazieli.

