Em Paranavaí já está sendo aplicada a 4ª dose da vacina contra Covid em pessoas maiores de 18 anos

A Secretaria Municipal de Saúde de Paranavaí, através da coordenação de Imunização, informa a toda a população que teve início nesta quarta-feira, 16 de novembro, a aplicação da 4ª dose (reforço) da vacina contra Covid em pessoas maiores de 18 anos, conforme determinação da SESA (Secretaria de Estado da Saúde).

As pessoas que já tomaram a 3ª dose há mais de quatro meses, podem procurar as salas de vacina que ficam nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município e tomar a 4ª dose. Basta levar um documento de identificação com foto, CPF, Cartão de Vacina e Cartão SUS atualizado.

Lembrando que, desde que o município fez a descentralização da imunização contra Covid para os postos de saúde, a aplicação das vacinas é feita apenas no período da manhã, das 8h30 às 13h30.

“Estamos mantendo esse horário porque depois que abrimos um frasco, que contém 10 doses, precisamos esgotá-lo em poucas horas para não haver perdas de vacinas. As pessoas que não tiverem condições de ir tomar a vacina durante a semana no período da manhã, devem ficar atentas aos comunicados do município pois, pelo menos a cada 15 dias, estamos fazendo a aplicação das vacinas em UBSs que abrem aos sábados o dia todo”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí