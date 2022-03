Em Paranavaí, máscaras não são mais obrigatórias em locais fechados

O município de Paranavaí, por meio da Procuradoria-Geral, vai publicar o Decreto Municipal 23.570/2022 revogando a obrigatoriedade de crianças utilizarem máscaras nas escolas e outros ambientes. Conforme o decreto 10.596 publicado nesta terça-feira (29/3) pelo Governo do Estado, não há mais obrigatoriedade de utilização de máscaras em locais fechados.

“O município, em regra, sempre seguiu as normas editadas pelo Governo do Estado e dessa vez não será diferente. Vamos revogar, inclusive, a obrigatoriedade de uso de máscaras nas escolas pelas crianças. Já tínhamos em nosso decreto que o uso de máscaras para controle da Covid-19 observaria a regulamentação do governo do estado do Paraná”, disse o procurador-geral do município, Benjamim Marçal.

Em ambientes como transporte coletivo, unidades de saúde, hospitais, farmácias e clínicas a Secretária Estadual de Saúde deve publicar novas orientações, permanecendo recomendado o uso de máscaras, não apenas em Paranavaí, mas em todo o Paraná.

Conforme levantamento realizado pelo município de Paranavaí, o “Vacinômetro de Paranavaí” mostra que até a última semana, 186.784 doses de vacina contra o Coronavírus já foram aplicadas na cidade nas três fases da Campanha de Imunização. Deste total, 80.006 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose e 70.471 pessoas já estão com o esquema vacinal completo. Outras 36.307 pessoas maiores de 18 anos também já receberam a 3ª dose (dose de reforço) em Paranavaí.

Segundo dados levantados pela Vigilância em Saúde para a base de dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Paranavaí tem, no momento, 86.517 pessoas aptas a receberem as doses da vacina contra Covid, sendo 71.396 pessoas maiores de 18 anos; 6.814 adolescentes com idades entre 12 e 17 anos; e 8.307 crianças com idades entre 5 e 11 anos.

Com base neste levantamento, o município tem hoje 92,47% da população apta vacinada com a 1ª dose e 81,45% da população apta com o esquema vacinal completo (vacinados com a 2ª dose).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí