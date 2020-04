Começa oficialmente nesta quinta-feira (16/4) a segunda etapa da Campanha de Vacinação contra Influenza em todo o Brasil. Segundo a coordenação do setor de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, em Paranavaí a aplicação das doses para os grupos prioritários desta etapa terá início na sexta-feira (17/4).

“Houve um atraso na entrega do lote das vacinas e a Regional de Saúde informou que o município vai receber as doses nesta quinta-feira, dia 16. Precisamos separar e distribuir as doses nos postos de saúde para podermos começar a imunizar os grupos prioritários na sexta. Vamos receber um lote de 6.520 doses, o que deve ser suficiente para vacinarmos boa parte do público alvo desta etapa, até que seja enviado um novo lote”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Neves Barbaço.

Nesta segunda etapa, a Campanha Nacional de Vacinação terá como grupos prioritários os profissionais das forças de segurança e salvamento; portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade; caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários.

Para ser imunizado, basta procurar uma das salas de vacina do município que ficam nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), portando a Carteira de Vacinação e um documento pessoal com foto. Além disso, os profissionais das forças de segurança e salvamento (policiais, bombeiros, etc) devem comprovar a função através de holerite ou Carteira Funcional. Já os caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo, precisam comprovar a atividade apresentando CNH (Carteira Nacional de Habilitação) das categorias C, D ou E. As salas de vacina ficam abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 14h às 16h.

Quem for se vacinar na UBS Zona Leste, vai contar com o sistema Drive Thru, onde é montado um ponto de vacinação em frente ao posto de saúde e o vacinador vai até o carro para aplicar as doses, sem que as pessoas precisem descer dos veículos.

Lembrando ainda que a sala de vacina da UBS Centro continua fechada por tempo indeterminado, já que o local é a unidade de referência para atendimento de casos suspeitos de Covid-19 em Paranavaí. Os pacientes referenciados da UBS Centro podem procurar outro posto de saúde mais próximo de sua casa.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí