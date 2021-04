Em um mês, 74% dos pacientes internados no Hospital de Campanha Morumbi tiveram alta

A Secretaria Municipal de Saúde fechou esta semana um levantamento com os dados de atendimentos e custos de manutenção do Hospital de Campanha Morumbi. A ala com 20 leitos de Enfermaria começou a funcionar no dia 8 de março e, em um mês, 74% dos pacientes internados tiveram alta domiciliar.

“Neste primeiro mês de funcionamento, tivemos 85 pacientes internados no Hospital de Campanha. Destes, 63 tiveram alta domiciliar e 15 foram transferidos para leitos de UTI através da regulação pela Central de Leitos. Também registramos 8 óbitos. Mas o número de altas domiciliares nos deixa bastante satisfeitos, pois na maioria dos casos estamos conseguindo dar a assistência necessária para que os pacientes não tenham agravamento, não precisem ser intubados e possam voltar para casa e ser recuperar por completo”, avalia a secretária de Saúde do município, Andréia Vilar.

Custos – A Secretaria de Saúde também apresentou um balanço de custos para esse primeiro mês de funcionamento do Hospital de Campanha Morumbi. No total, foram gastos R$ 571.602,08 para o pagamento de pessoal; medicamentos; exames; tomografias; material médico-hospitalar; material de expediente; material de limpeza; alimentação; gás de cozinha; embalagens para alimentos; uniformes para serviço de limpeza; aquisição de recipientes para estoque de medicamentos; e embalagens para exames. Além deste valor, o município ainda recebeu aproximadamente R$ 80 mil em doações para a aquisição complementar de medicamentos para intubação.

Confira o detalhamento dos recursos utilizados para o custeio de manutenção no primeiro mês de funcionamento do Hospital de Campanha:

- Recursos Humanos - R$ 151.158,73

- Medicamentos - R$ 311.398,70

- Exames – R$ 1.259,17

- Tomografias – R$ 1.158,40

- Material Médico – R$ 84.363,65 (sendo R$ 780,00 em aquisições por Pronto Pagamento, R$ 27.328,15 através do Almoxarifado da Saúde, e R$ 56.225,50 através de Dispensa de Licitação)

- Material de expediente - R$ 2.330,93

- Material de limpeza - R$ 2.005,00

- Alimentação - R$ 13.128,00

- Gás de cozinha - R$ 87,00

- Embalagens para alimentos - R$ 1.850,00

- Uniformes para serviço de limpeza - R$ 2.400,00

- Aquisição de recipientes para estoque de medicamentos - R$ 316,00

- Embalagens para exames - R$ 146,50

Total: R$ 571.602,08 + aproximadamente R$ 80.000,00 para aquisição complementar de medicamentos para intubação

