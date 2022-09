Equipes dos CAPS vão promover rodas de conversa nos colégios estaduais durante o Setembro Amarelo

Estamos no mês internacional de conscientização sobre a prevenção ao suicídio. No Setembro Amarelo, que acontece no Brasil desde 2014, são desenvolvidas ações de alerta para a população sobre a realidade do suicídio em todo o mundo e quais as formas de prevenir esses casos. Este ano, o tema da campanha nacional é “A vida é a melhor escolha”, incentivando o diálogo aberto para que as pessoas que estejam passando por momentos difíceis e de crise busquem ajuda e entendam que a vida sempre vai ser a melhor escolha.

Em Paranavaí, as equipes dos Centros de Atendimento Psicossocial (CAPS) vão realizar ações especiais nos colégios estaduais de Paranavaí para conscientização sobre a prevenção ao suicídio. A partir do dia 12, as equipes vão realizar rodas de conversa com os alunos, abordando a temática do Setembro do Amarelo a partir da exibição do filme “Por lugares incríveis”.

“Se informar para aprender e ajudar o próximo é a melhor saída para lutar contra esse problema tão grave. É muito importante que as pessoas próximas saibam identificar que alguém está pensando em se matar e a ajude, tendo uma escuta ativa e sem julgamentos, mostrar que está disponível para ajudar e demonstrar empatia, mas principalmente levando-a ao médico psiquiatra, que vai saber como manejar a situação e salvar esse paciente”, avalia o coordenador do CAPS II, Igor Fernando Neves.

Estatística – O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à sociedade. De acordo com a última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2019, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com os episódios subnotificados, pois com isso, estima-se mais de 01 milhão de casos. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média 38 pessoas cometem suicídio por dia.

O suicídio é um importante problema de saúde pública, com impactos na sociedade como um todo. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), todos os anos, mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que HIV, malária ou câncer de mama - ou guerras e homicídios.

Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a quarta causa e morte depois de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Trata-se de um fenômeno complexo, que pode afetar indivíduos de diferentes origens, sexos, culturas, classes sociais e idades.

As taxas variam entre países, regiões e entre homens e mulheres. No Brasil, 12,6% por cada 100 mil homens em comparação com 5,4% por cada 100 mil mulheres, morrem devido ao suicídio. As taxas entre os homens são geralmente mais altas em países de alta renda (16,6% por 100 mil). Para as mulheres, as taxas de suicídio mais altas são encontradas em países de baixa-média renda (7,1% por 100 mil).

O CVV (Centro de Valorização da Vida) presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. Basta ligar para o número 188 (disponível 24 horas e sem custo de ligação). Mais informações também podem ser obtidas no site www.setembroamarelo.com

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí