Esta semana, vacinas contra Influenza serão aplicadas no Centro de Eventos e em sete UBSs

Para agilizar a aplicação das vacinas contra Influenza em Paranavaí, a Secretaria Municipal de Saúde optou por descentralizar a aplicação das doses. A partir desta terça-feira, dia 5 de abril, além do Centro de Eventos o município está disponibilizando sete salas de vacina que ficam nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) para serem pontos de aplicação das doses contra Influenza nesta semana.

As salas de vacina das UBS Jaraguá, Coloninha, Três Conjuntos, Zona Leste, Ouro Branco e Campo Belo estarão abertas do dia 5 ao dia 8 (terça a sexta-feira) para a vacinação contra Influenza. Já a sala de vacina da UBS Graciosa estará aplicando as doses da vacina do dia 5 até o dia 7 (terça quinta-feira). Nas salas de vacina, a aplicação das doses acontece das 8h30 às 11h30 e das 14h às 16h.

A vacinação contra Influenza também continua normalmente no Centro de Eventos, em paralelo à vacinação contra Covid-19. Lembrando que no Centro de Eventos, a aplicação das doses é de segunda a sábado, das 8h às 13h.

Campanha – Nesta primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, podem receber as doses da vacina as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários dos idosos a partir de 60 anos e dos profissionais de saúde.

Para receber a dose da vacina contra Influenza, basta apresentar o Cartão de Vacina, Cartão SUS e CPF. Segundo a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço, “para adultos, não é necessário aguardar nenhum intervalo entre a aplicação das doses da vacina contra Covid e Influenza. Por isso, se a pessoa quiser ir até o Centro de Eventos neste sábado e tomar a dose contra Covid e a dose contra Influenza juntas, não há nenhuma contraindicação”.

A vacina trivalente utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é produzida pelo Instituto Butantan (SP) e todos os anos passa por atualização para que a dose seja efetiva na proteção contra as novas cepas do vírus identificadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Nesta campanha, a imunização protegerá contra os subtipos da Influenza A (H1N1 e H3N2) e um subtipo da Influenza B.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí