Estado reativou 304 leitos exclusivos para Covid-19 em uma semana

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, reativou em uma semana 304 leitos de atendimento exclusivo à Covid-19 no Paraná. Desde o dia 20 e até esta sexta-feira (27/11) foram reativos 105 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) adulto e 199 de enfermarias.

“Seguindo a orientação do governador Ratinho Junior, devido ao aumento no número de casos no Paraná, estamos reativando leitos exclusivos de UTI e de enfermaria para possibilitar atendimento às pessoas que precisem de assistência hospitalar no Estado”, afirma o secretário da Saúde, Beto Preto.

A Secretaria está em entendimento com os prestadores de serviço e seus municípios para viabilizar novos leitos em outras cidades. “Nossa ideia é expandir essa reativação e habilitar novos leitos em todo o Estado. Para isso, temos mantido constante contato com os hospitais e os gestores municipais”, acrescentou.

O secretário enfatiza que a melhor prevenção para este momento é que a população reforce as medidas de cuidados adotadas desde o início da pandemia. “O Governo do Estado não tem medido esforços para disponibilizar atendimento à população, mas precisamos que as pessoas evitem aglomerações, pratiquem o distanciamento social e mantenham os protocolos sanitários, pois a ampliação da rede hospitalar é finita”, disse.

Dados – Desde 26 de março, quando houve a implantação de leitos exclusivos para atendimento à pacientes confirmados ou suspeitos de terem contraído a doença, Estado já pagou mais de R$ 94,7 milhões para os hospitais que fazem parte do plano de atendimento exclusivo ao novo coronavírus.

De acordo com a Regulação de Leitos da Secretaria da Saúde, nesta sexta-feira (27), o Paraná soma 1.003 leitos exclusivos de UTI adulto, com taxa de ocupação de 81%, e 1.305 leitos de enfermaria adulto, com 69% de ocupação.

Até segunda-feira (30/11), outros 169 leitos devem ser reativados, sendo 43 de UTI e 126 de enfermaria. A ampliação está prevista no Hospital do Rocio em Campo Largo, Hospital Regional de Guarapuava e Hospital Metropolitano de Sarandi.

Equipamentos – Dentre os leitos reativados esta semana, constam também os 41 leitos de UTI e 53 de enfermaria anunciados pelo município de Curitiba. Destes, o Estado disponibilizou 12 respiradores e 12 monitores para a Secretaria Municipal, possibilitando a ativação de 10 leitos de UTI. Além disso, a Secretaria Estadual enviou 20 monitores e com o apoio do Ministério da Saúde, 20 respiradores, ao município de Foz do Iguaçu.

Fonte: Agência Estadual de Notícias