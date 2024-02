Estão abertas as inscrições para o PMTO Sênior 2024

A Prefeitura de Paranavaí, através das Secretaria de Saúde e Esporte e Lazer, está com inscrições abertas para o Programa Municipal de Tratamento de Obesidade (PMTO) Sênior. No total, serão selecionados 40 adultos com idades entre 45 e 70 anos, que queiram participar do tratamento gratuito contra obesidade. Os atendimentos serão realizados no Centro da Juventude, nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 16h.

Para participar da seleção, é preciso fazer o cadastro até o dia 29 de fevereiro pelo formulário on-line disponível no link: https://bit.ly/3Uwrct9. Os participantes serão selecionados de acordo com a ordem de inscrição, o Índice de Massa Corporal (IMC igual ou acima de 35) e a disponibilidade. Lembrando que o IMC pode ser calculado de forma on-line através do link: https://aps.bvs.br/apps/calculadoras/index.php?page=6

O tratamento de obesidade tem como objetivo a redução do peso e dos fatores associados à doença por meio da abordagem cognitivo-comportamental. O tratamento e acompanhamento envolvem vários aspectos, sobretudo o comportamental, enfocando reeducação nutricional e mudanças no estilo de vida.

No PMTO, todos os participantes recebem acompanhamento multiprofissional (profissional de educação física, nutricionista e psicólogo) e são reavaliados periodicamente para verificar a evolução do tratamento.

Para outras informações ou esclarecimento de dúvidas, basta procurar a equipe da Academia da Saúde que fica na Rua Antônio Fachin, em frente à UBS do Jardim Maringá, ou através do WhatsApp (44) 99152-2446, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí