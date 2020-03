O Ministério da Saúde determinou a antecipação da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. A ação é uma estratégia do Governo Federal para diminuir a quantidade de pessoas com gripe em meio ao período de combate ao Covid-19. Segundo o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, mesmo que a vacina não apresente eficácia contra o Coronavírus, a antecipação da imunização é uma forma de auxiliar os profissionais da Saúde a descartarem as influenzas durante a triagem dos pacientes e acelerarem o diagnóstico para o Covid-19.

Nesta primeira etapa de vacinação, devem ser imunizados os idosos acima de 60 anos e os trabalhadores da Saúde. “Em Paranavaí, a Secretaria Municipal de Saúde já iniciou a imunização dos trabalhadores da Saúde com um mutirão interno no último sábado (21). Nós definimos uma nova estratégia para a vacinação dos idosos, começando na terça-feira, dia 24. A ideia é diminuir ao máximo a aglomeração de pessoas, mas garantir que todos os idosos (que estão no grupo de risco para o Covid-19), sejam vacinados contra Influenza”, explica a secretária de Saúde, Andréia Vilar.

As UBSs estão montando pontos de atendimento exclusivo para vacinação contra a Influenza em espaços próximos, mais amplos e arejados. “São, em sua maioria, escolas e creches perto das unidades de saúde. As salas de vacina dentro das UBSs vão continuar funcionando apenas para a atualização do esquema vacinal de rotina do restante da população. Para a vacina contra a gripe, a população idosa deve se encaminhar diretamente ao ponto estratégico específico”, destaca a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Neves Barbaço.

Em três UBSs (Sumaré, Zona Leste e São Jorge) serão montados os Drive-Thru, que serão pontos estratégicos em frente ao posto de saúde em que os idosos não precisarão descer do carro. “Basta estacionar em frente à UBS que o vacinador fará a aplicação da dose dentro do veículo mesmo, evitando que a pessoa idosa precise se expor na rua”, frisa Grazieli.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza terá outras duas etapas, uma iniciando no dia 16 de abril, quando serão imunizados professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, além de doentes crônicos, e outra etapa começando no dia 9 de maio para imunização de crianças de 6 meses a menores de 6 anos, grávidas, mães no pós-parto, pessoas com 55 anos ou mais, população indígena e pessoas com deficiência.

Confira os pontos estratégicos exclusivos para vacinação contra Influenza em cada UBS:

UBS Ponto estratégico Três Conjuntos Escola Mun. Deusdete Ferreira de Cerqueira Neto Coloninha CEI Rotary Arenito São Jorge Drive Thru Campo Belo Escola Mun. Elza Grassiotto Caselli Celso Konda Centro da Juventude Panorama Escola Mun. Santa Terezinha Zona Leste Drive Thru Ouro Branco Parque Ouro Branco Morumbi Escola Mun. Pedro Real Jaraguá Escola Mun. Edith Ebiner Eckert Sumaré Drive Thru Maringá Escola Mun. Ilda Campano Santini Graciosa UBS

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí