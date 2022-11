Farmácia Municipal e UBS Centro terão horário especial de atendimento na quinta-feira

Há duas semanas, a Prefeitura de Paranavaí publicou um Decreto Municipal estabelecendo os horários especiais de atendimento das repartições públicas do município em dias de jogos da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo 2022. Para garantir os atendimentos essenciais de Saúde, a Farmácia Municipal e a UBS Centro terão horários diferenciados nesta quinta-feira (24/11), por conta do primeiro jogo do Brasil na competição.

Na quinta-feira (24/11), a Farmácia Municipal terá atendimento ininterrupto das 7h às 14h.

Neste dia, todas as Unidades Básicas de Saúde terão atendimento até às 14h. Após este horário não haverá atendimento ao público. A exceção será a UBS Centro, que atenderá das 7h às 14h com a equipe da ESF (Estratégia Saúde da Família) e funcionará como Ponto de Apoio Ambulatorial das 14h às 19h.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí