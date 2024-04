Feira Azul, no sábado, terá serviços gratuitos para famílias de autistas em Paranavaí

No próximo sábado, dia 27 de abril, a Prefeitura de Paranavaí e entidades parceiras vão realizar a Feira Azul, uma atividade voltada para as famílias de autistas com oferta de serviços de gratuitos. A Feira Azul está marcada para acontecer das 8h às 12h, na Escola Municipal Cecília Meireles (em frente à Praça da Xícara).

As famílias de autistas (pais, mães, irmãos e os próprios pacientes autistas) que forem até a Escola Cecília Meireles terão à disposição vários serviços gratuitos como acolhimento psicológico, orientação nutricional, orientação de fisioterapia, manicure, limpeza de pele, aferição de pressão arterial e glicemia, orientações sobre a emissão da Carteirinha do Autista, orientação sobre os serviços do Centro de Atendimento ao Autista de Paranavaí, além de recreação com alunos do curso de Educação Física.

“A Feira Azul foi pensada principalmente para os pais, mães e responsáveis por pacientes autistas, tanto os cadastrados no sistema público como no privado. Eles, que se dedicam tanto a dar atenção e cuidar, e muitas vezes acabam esquecendo de si mesmos, poderão neste dia também receber um pouco de atenção e cuidados especiais”, frisa a organizadora da Feira, Hellen Zaine Matsumoto.

A Feira Azul acontecerá através de uma parceria entre a Prefeitura de Paranavaí, SENAC, UniFatecie e Unipar.

